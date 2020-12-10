Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що потрібно вирішити успадковані хронічні проблеми у відносинах України і Молдови.
Читайте такожКулеба відвідає Молдову для перезавантаження двосторонніх відносинЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Кишиневі на прес-конференції з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм, яка транслювалася в соціальній мережі Facebook.
Міністр заявив, що з 2014 року українські глави МЗС не здійснювали візитів до Молдови. "Я переконаний, що ми маємо докласти усіх зусиль з молдовськими колегами, щоб подібні перерви у контактах більше ніколи не повторювались. Ми зацікавлені в максимальній кількості контактів на всіх абсолютно рівнях, і в тому числі у візиті новообраної пані президента Майї Санду до України", - заявив Кулеба.
Він сказав, що сьогодні було обговорено увесь спектр двосторонніх відносин.
"Погодилися, що безпека Молдови - це наша безпека, а безпека України - це ваша безпека. І це фундаментальний принцип, який має лежати в основі наших відносин", - наголосив Кулеба.
Міністр додав, що Україна хоче збільшити торгівлю з Молдовою і реалізувати більше амбітних проектів у сфері інфраструктури. "Ми маємо спільно вирішити ті вже хронічні проблеми, які ми успадкували і рухатися вперед", - наголосив він.
Кулеба сподівається, що Україна і Молдова будуть спільно працювати над порядком денних відносин з Європейським Союзом.
Він сказав, що сьогодні сторони домовились провести глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції.
Міністр вдячний Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Він запевнив, що Україна завжди підтримувала Молдову у питанні Придністровського урегулювання. "Ми будемо і надалі спільно працювати над проектами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн", - сказав Кулеба.
Він наголосив, що Україна розраховує на активну і конструктивну участь Молдови у Кримській платформі з деокупації півострова.
Україна і Молдова
- 6 серпня 2020 року Кулеба повідомив, які питання необхідно врегулювати для виведення двосторонніх відносин України і Молдови на новий рівень. Зокрема, йдеться про одночасне виконання "пакетної домовленості", якою, серед іншого, передбачено демаркацію кордону на окремих ділянках і оформлення Україною права власності на частину греблі Дністровської ГЕС.
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