Глава МЗС заявив, що рішення президента РФ може зупинити дії Росії проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив бажання президента України Володимира Зеленського зустрітись з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у "нормандському форматі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам.

Зокрема, в нього запитали, чому президент України Володимир Зеленський прагне нового саміту лідерів "нормандської четвірки", адже Росія не виконала жодного зобов'язання після попереднього саміту, який відбувся у грудні 2019 року у Парижі.

"Тому що є розуміння, що зупинити Росію можна лише рішенням президента Путіна, і тому потрібно, щоб він таке рішення ухвалив. Для цього потрібно говорити. Не важливо, яким би складним не був цей діалог, потрібно говорити з ним, тому що в Росії все вирішує він", - наголосив Кулеба.

При цьому глава МЗС підкреслив, що нікому не потрібна зустріч заради зустрічі.

"Ніхто не рветься там сісти, щоб просто з ним посидіти. Є чітке розуміння: щось вирішити можна, лише сидячи з ним за переговорним столом. Тому що в нього є така риса. Він якщо сідає за стіл переговорів, він точно намагається про щось домовитись. Інша проблема потім про виконання цих домовленостей. Ви абсолютно праві, що за рішеннями Паризького саміту Україна виконала свою частину, Росія ні. Але треба йти вперед. Я розумію, що є частина суспільства, яка хоче махнути на все рукою, і сказати: все, не будемо нічого робити, будемо сидіти та чекати. Але я вважаю, що жоден відповідальний політик в Україні не може собі дозволити подібного рішення", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що найближчими днями буде домовленість щодо зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Читайте такожЗеленський сподівається на створення майданчика для перемовин Україна - США - РосіяВостаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви. Після Парижу новий саміт планувалося провести в Берліні, але досі він так і не відбувся.

Водночас 26 січня цього року в Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату". Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ця зустріч стала кроком вперед до деескалації ситуації навколо українських кордонів.

Як заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр, політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" повинні провести наступну зустріч у Берліні 10 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: