Президент закликав до внутрішньої єдності в зовнішніх питаннях.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що найближчими днями буде домовленість щодо зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання Зеленський зазначив: "Ми активно працюємо, щоб найближчими днями узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де сподіваюсь буде домовленість щодо зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".

Він наголосив на необхідності внутрішньої єдності політичних сил щодо зовнішніх питань. За його словами, можна буде в опозиції до влади, але не можна бути в опозиції до України.

"Можна зневажати монобільшість, уряд і президента, але не можна зневажати власний народ, сіяти паніку, щоб збирати політичні плоди, тримати людей в тривозі, тримати на вулиці в мінус, щоб отримати свої плюси", - заявив глава держави.

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Він зазначив, що провів бесіду з представниками 80 іноземних держав та міжнародних організацій.

За його словами, вони єдині у підтримці України.

Наступна "нормандська" зустріч на рівні політичних радників відбудеться в Берліні 10 лютого. Попередня зустріч радників, 26 січня, у Парижі тривала понад 8 годин.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" реанімацією цього формату перемовин.

За результатами зустрічі було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні.