Дмитро Кулеба наголосив, що Росії потрібно поставити запитання, як вона гарантуватиме свою безпеку, не завдаючи шкоди іншим країнам.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Відповідаючи на запитання щодо "мінського формату", урядовець наголосив: "Ми пояснюємо кожному гостю (йдеться про візити високих іноземних гостей до України - УНІАН), яким є бачення Україною імплементації Мінських домовленостей. Тому що є російське бачення, і я запевняю вас, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких - прямий діалог між Україною і ОРДЛО, який нам нав'язують".

Можливість такого діалогу, підкреслив Кулеба, на всіх зустрічах на всіх рівнях "дуже чітко відкидається". "І в тому числі, це зробив Андрій Єрмак на останній зустрічі в Парижі", - сказав він.

Кулеба також запевнив, що на Україну ніхто не тисне щодо того, яким чином виконувати Мінські домовленості.

"Цього немає, це все чутки. Я був на всіх зустрічах, на всіх переговорах - в жодній розмові цього не було. З однієї простої причини: тому що за ці роки всі зрозуміли, наші партнери, що ані президент Зеленський як людина, ані Україна як держава не будуть більше терпіти ніякого тиску і примушування щось десь якось імплементувати", - запевнив він.

Водночас, Кулеба додав, що Мінські домовленості є "основою для врегулювання". "Але є російська інтерпретація Мінських домовленостей, яка не відповідає інтересам України. Були випадки, колись нам щось намагалися нав'язати. Зараз ніхто не нав'язує нам виконання Мінських домовленостей на російських умовах, і не буде нав'язувати", - сказав глава МЗС.

Також відповідаючи на запитання, чи обговорюється можливість зміни "нормандського формату" на, умовно, "будапештський" - із залученням Сполучених Штатів Америки та Великобританії, міністр зауважив, що Росія зараз від усіх вимагає відповісти на запитання, "яким чином ви будете зміцнювати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці Росії?".

"І треба не відповіді на це запитання готувати в усіх столицях, а треба поставити питання Росії: як ти, Росія, будеш гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших? Насамперед Україні, Грузії... Треба перевернути повністю цю гру. Тому що, якщо воно йтиме так, як раніше, то ми будемо безкінечно в цій пастці. Росія буде постійно підтискати, підтискати, загострювати, знижувати тиск", - сказав урядовець.

Так, щодо "форматів" він зауважив, що "нас влаштує будь-який формат, який допоможе нам припинити війну в Україні, деокупувати наші території, відновити повністю суверенітет і територіальну цілісність України".

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Нагадаємо, 1 лютого секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що вважає виконання Мінських угод дуже небезпечною річчю для України.

За його словами, угоди, "підписані під дулом російського автомата, не можуть бути чинними... І той час, який минув після їхнього підписання, якраз і говорить про те, що їх виконати неможливо".

Він вважає, що та "нісенітниця, яка записана в цих документах, це повний нонсенс".

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