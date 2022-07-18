Всі розуміють, що переговори безпосередньо привʼязані до ситуації на фронті.

Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише Forbes.

"Статус мирних переговорів – це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. Росіяни як мантру повторюють: "З 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення". Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але ціль залишилася незмінною – знищити нас. Кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї операції – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається", - розповів Кулеба.

Всі розуміють, що переговори безпосередньо привʼязані до ситуації на фронті.

"Я всім партнерам кажу просту річ: "За стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів". Президент України Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції. Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав, з огляду на агресивну поведінку Росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

12 квітня глава української переговорної групи, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала свою позицію в переговорах з Росією.

16 червня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолює переговорну групу України з Росією, заявив, що Україні бракує озброєння і боєприпасів, аби зрівнятися з Росією в "в одній із найбільших битв 21 сторіччя".

Він зазначив, що "наша переговорна позиція насправді є доволі слабкою, тому ми не хочемо сидіти за столом, якщо ми у такій позиції. Ми повинні якимось чином змінити це" і наголосив на потребі проведення контроперації для повернення втраченої території.

6 липня в Офісі президента заявили, що певні контакти з російською переговорною групою підтримуються виключно на рівні гуманітарних підгруп.

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