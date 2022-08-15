Міністр розповів про одну зі своїх лютневих розмов з президентом.

Президент Володимир Зеленський, незважаючи на прихильність миру, прийняв виклик, кинутий Росією після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами міністра, багато для нього вирішила розмова з президентом на початку вторгнення. На той момент Кулеба повертався з відрядження в США і комунікував з главою держави в телефонному режимі.

"Був момент на четвертий чи п'ятий день війни, мені зателефонував президент, нарізав завдань, така пауза зависла... Я розумію, що він не кладе трубку. Намагаюся завжди його мінімально завантажувати чимось. І він каже: "Знаєш, мені так шкода, що ти зараз не в Києві і не бачиш, як ми б'ємо росіян". Я тоді почув у ньому цю абсолютну 200% зарядженість на боротьбу. Це епохальна трансформація. Президент, який прийшов з повісткою миру, щиро вірив у мир і хотів цього миру, коли йому нав'язали війну, він прийняв цей виклик за секунду", - каже міністр, додаючи, що відчув у цьому енергію боротьби.

За його словами, від президента передається будь-яка енергія: як позитивна, так і негативна. "Вона дуже сильна енергетично сама по собі людина", - додав він.

Як відомо, російська агресія проти України почалася в 2014 році окупацією Криму і частини Донбасу, а повномасштабне вторгнення ворожа армія почала 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, раніше Кулеба дав незадоволеним росіянам пораду: дипломат підказав обуреним через візовий бан громадянам РФ направити свої скарги в Кремль.