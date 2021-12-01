Також Лукашенко у розмові з пропагандистом Кисельовим "обговорив" Олександра Турчинова.

Олександр Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського "випадковою людиною у владі". Там само він висловився й про в.о. президента у 2014-му Олександра Турчинова.

Про це йшлося у розмові з одіозним кремлівським пропагандистом Дмитром Кисельовим.

"Перед початком війни на Донбасі, ви пам’ятаєте, був Саша Турчинов, колишній комсомольський працівник, за віросповіданням, здається, протестант і таке інше. Я його добре знав, і ми з ним тоді зустрічалися. Я його знав ще, як людину. Ну, який він політик?! Він просто людина, яка випадково потрапила у це заворушення", – розповідає Лукашенко.

Тоді Кисельов його перебив і уточнив, що Турчинов був комендантом Майдану і "очолював держпереворот". Потім пропагандист Путіна продовжив, що, мовляв, Турчинов "почав війну на Донбасі".

Лукашенко на це тільки відповів: "Вам видніше, ви там працювали. Це факти. Але я вважаю, що у політиці це абсолютно випадкова людина".

"Я і Володя Зеленський сьогодні виявився абсолютно випадковою людиною, хоча він глава держави і таке інше", – додав скандальний політик.

Як писав УНІАН, в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ РФ Олександр Лукашенко заявив, що вважає Крим "де-юре" і "де-факто" російською територією. Також невизнаний Заходом "президент" Білорусі уточнив, що має намір відвідати окупований півострів найближчим часом.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Читайте такожУкраїна прагне скасувати плату за роумінг: проведено перемовини з ЄСНевдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська