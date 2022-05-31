Чим відома Людмила Денисова і чому її звільнили з посади омбудсмена - читайте на УНІАН.

31 травня депутати Верховної Ради більшістю голосів звільнили Людмилу Денисову - Уповноваженого з прав людини. Цю посаду вона займала 3 роки. Депутата звинувачують у тому, що вона надала інформацію окупантам про те, де переховуються 58 дітей у Херсоні, і нібито після цього окупанти вивезли їх до Криму.

УНІАН розповість біографію Людмили Денисової і факти з її кар'єри, які зробили її відомою.

Людмила Денисова: біографія і кар'єра

Людмила Леонтіївна Денисова народилася в 1960 році в Архангельську. Виросла і отримала вищу освіту в Росії. У 1989 році переїхала з родиною до Криму. У Криму Денисова працювала начальником управління Пенсійного фонду України.

У 1998 році Людмила Денисова стала спочатку міністром економіки Автономної Республіки Крим, потім міністром фінансів. У 2000 році прокуратура затримала її "за зловживання службовим становищем", але справу незабаром закрили.

У 2005 році Людмила Денисова вступила в партію Юлії Тимошенко "Батьківщина", а у 2007 році отримала депутатський мандат Верховної Ради. У 2014 році вийшла з партії Тимошенко і вступила в партію Турчинова і Яценюка. Того ж року стала міністром соціальної політики. Свою останню посаду - Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - отримала у 2018 році.

Людмила Денисова заміжня і має двох дочок - їм 37 і 35 років.

Чим відома Людмила Денисова

На посаді міністра праці та соцполітики Денисова потрапила в скандал про закупівлю інвалідних колясок, які депутат, за чутками, закупила за величезними цінами. В ході закупівель імовірно була викрадена частина бюджетних коштів. У 2008 році справу розслідувала СБУ.

Також Денисову звинувачували в тому, що вона платить податки в бюджет Росії зі своїх підприємств в анексованому Криму.

Після початку війни з претензіями до Денисової виступила партія "Слуга народу". Як написав нардеп Павло Фролов, їх кілька: "незрозуміла концентрація" медійної роботи Людмили Денисової на деталях "сексуальних злочинів у збоченій формі" і "згвалтуваннях дітей", які вона не могла підтвердити доказами. На думку депутатів, це лише шкодило Україні і відволікало увагу світових ЗМІ.

Також Денисову звинувачували в тому, що омбудсмен відсторонилася від питань організації гуманітарних коридорів та обміну полоненими, а також багато часу після початку війни проводила за кордоном.

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