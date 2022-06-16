Французький президент анонсував "дуже складні тижні".

Президент Франції Еммануель Макрон після приїзду до Києва заявив, що сьогодні разом з канцлером ФРН Олафом Шольцом, прем'єром Італії Маріо Драгі та українським колегою Володимиром Зеленським відвідають "місце військових дій, де були здійснені масові вбивства" - Ірпінь.

Про це пише France 24.

Прямо на київському вокзалі Макрон заявив, що приїхав в Україну, "щоб говорити як про сьогодення, так і про майбутнє, оскільки найближчі тижні, як ми знаємо, будуть дуже складними".

"Це послання про європейську єдність, адресоване українцям і українкам, про підтримку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Макрон, Шольц і Драгі потягом приїхали до Києва. До них також має намір приєднатися президент Румунії Клаус Йоханніс.

За даними Reuters, на організацію цього спільного візиту пішло кілька тижнів. Лідери трьох країн ЄС мають намір подолати критику в Україні за їх реакцію на повномасштабне вторгнення РФ.

Примітно, що початок візиту європейських лідерів збігся з повітряною тривогою в Києві та більшості областей України.