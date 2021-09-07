Малюська переконує, що зараз його робота йому подобається.

Очільник Мін'юсту Денис Малюська, якого, за даними окремих ЗМІ, скоро можуть відправити у відставку, каже, що він готовий звільнитися на прохання однієї трьох осіб.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

За словами міністра, про свою нібито майбутню відставку він дізнався з Телеграм-каналів, інформацію з яких йому передавали колеги.

"Я навіть намагаюсь не читати. Там такий шлак", – каже він.

Малюська запевняє, що за крісло не тримається й готовий піти у відставку в будь-який момент.

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"Я завжди казав, що є 3 людини, одного слова яких достатньо, щоб я писав заяву і аж біг, звільнявши своє крісло: президент, прем'єр-міністр і дружина", - уточнив міністр і додав, що якщо отримає прохання від цих людей, тоді подякує й піде.

"Наразі такого меседжа не було. Як тільки буде, одразу напишу у фейсбуці, медіа. Напишу заяву і перейду займатись іншими справами. Наразі немає, тому працюємо непогано, поки що мені подобається", - запевнив він.

Кадрові зміни в уряді: що відомо

Напередодні голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не виключає можливості відставок в уряді вже "незабаром". Також він зазначав, що діяльність кількох міністерств викликає дискусії.

Раніше, 24 серпня, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що не виключає кадрових змін в уряді восени. "Кадрові зміни (восени - УНІАН) - будемо дивитися, як буде складатися ситуація. Десь, можливо, міністри самі будуть просити про відставку. Десь, можливо, будуть подання якісь з боку президента або з нашого боку. І будемо дивитися, ми готові оперативно реагувати на всі кадрові моменти", - зауважив Корнієнко.

Своєю чергою, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що конкретика щодо кадрових змін в уряді з'явиться в другій половині вересня.

Автор: Юрій Годован