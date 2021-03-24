Заступник голови фракції склав повноваження очільника Київської міської організації "СН", на цю посаду тимчасовою призначили депутатку Лесю Забуранну.

Заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Микола Тищенко обраний головою Закарпатської обласної організації партії "СН".

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Зазначається, що таке рішення було ухвалено на зборах (конференції) Закарпатської обласної організації.

На цій посаді Тищенко замінив народного депутата від "СН" Ігоря Кривошеєва.

"Тищенко написав відповідну заяву і склав повноваження очільника Київської міської організації партії "Слуга народу". Тимчасовою очільницею організації призначили народну депутатку від "Слуги народу" Лесю Забуранну", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, в іншому повідомленні на сайті "СН" сказано, що у зв’язку з посиленими протиепідемічними заходами в Києві та неможливістю проведення конференції Київської міської організації партії "СН" Забуранна буде на цій посаді до завершення локдауну в Києві, тобто до 10 квітня.

У прес-службі нагадали, що на XI з’їзді партії "Слуга народу" 13 березня було затверджено новий Статут і створено нові керівні органи: Політичну раду та Національну раду громад. До складу Нацради автоматично входять голови усіх обласних організацій партії, а також Київської і Криворізької міських організацій та Кримської республіканської організації.

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Автор: Тетяна Поляковська