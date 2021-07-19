Рішення про продаж частки міністр ухвалив наприкінці 2020 року.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков продав свою частку в бізнесі, який спеціалізується на управлінні нерухомістю та ЖКГ-послугах.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Підготовка до угоди тривала кілька місяців і нарешті була завершена. Всі результати відповідних правочинів будуть задекларовані”, - написав він.

Кубраков також повідомив, що цей бізнес він заснував із партнерами у 2016 році.

“У 2019 році, коли я вперше прийняв рішення приєднатися до виборчого списку "Слуги народу", я передав свою частку у групі компаній в управління”, - повідомив міністрів.

Рішення про продаж частки міністр ухвалив наприкінці 2020 року.

Олександр Кубраков: біографія - довідка УНІАН

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську Дніпропетровської області. Закінчив Київський економічний університет (спеціальність — маркетолог) та пройшов короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School".

Читайте такожАрестович пригрозив західним партнерам розворотом України на СхідУ 2011-2015 роках він був радником мера Києва, а в 2009-2011 роках працював у “Київстарі”.

В 2016-2019 роках він був керівником сектору телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання (BRDO), а в 2015-2016 роках Кубраков керував проектним офісом Міністерства юстиції.

Брав участь у реалізації низки масштабних проектів: "Домашній інтернет" від Київстар, транспортна стратегія Києва тощо.

“Укравтодор” Кубраков очолював з листопада 2019 року.

У травні цього року Верховна Рада України призначила очільника "Укравтодору" Кубракова міністром інфраструктури.

Як передавав УНІАН, раніше Кубраков вже повідомив, що на Одещині до кінця року планують збудувати додаткову колію, щоб збільшити вантажопотоки до портів.

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Автор: Павло Степанець