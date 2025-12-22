Буданов пояснив, у чому основна складність переговорів з США про мир в Україні

У Forbes розписали, як змінилися позиції України після залучення Буданова до команди переговорників.

Переговори про мир в Україні стосуються багатьох напрямків та проходять складно. Такий висновок можна зробити із слів голови ГУР Кирила Буданова під час його розмови з виданням Forbes.

Автор пише, що Буданов наразі є одним із найбільш проінформованих учасників мирних переговорах із США, оскільки знає позиції Росії, США та Європи. Знає, "хто, що сказав і кому всередині країни, який тиск у цих країнах чинить громадськість, а також економічні та особисті фактори. І хто має компромат на кого, щоб чинити тиск". Однак Буданов подібні деталі не коментує.

Водночас автор відзначив, що президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче прямого залучення Конгресу США до нагляду за мирною угодою, зокрема за гарантіями безпеки та їх виконанням.

Відео дня

"Очевидно, що українці достатньо поінформовані про те, хто є їхніми найнадійнішими прихильниками (переважно в Конгресі та Сенаті), і прагнуть запобігти будь-яким поступовим змінам після підписання угоди", - додав журналіст.

Автор інтерв’ю зазначив, що оскільки Буданов тепер бере участь у переговорах особисто, то він має "ідеальну можливість оцінити наміри Америки, читаючи тонкі натяки та відкриті вимоги команди Білого дому". Хоча він і без того знає "справжні суперечливі моменти та реальні вимоги зацікавлених сторін".

У розмові з кореспондентом Буданов був позитивним. "Насправді, вони привнесли новий імпульс та енергію в цей процес. Можу сказати, що я оптимістично дивлюся на майбутнє", - прокоментував він переговори.

Однією з причин стислого коментаря була складність цих переговорів, зазначив автор:

"Наразі переговори є настільки багаторівневими і мають стільки змінних, що для їхнього пояснення знадобилася б ціла книга. Буданов назвав їх "багатосторонніми і складними", "не просто двосторонніми".

Також журналіст відзначив зміну напрямків обговорення після активного залучення Буданова у переговорні процеси. Він пише, що якщо попередня команда зосереджувалася переважно на гуманітарних питаннях, обміні полоненими тощо, то нова команда готова взятися за "складні, ключові питання", такі як статус майбутніх нейтральних зон та їх захист від поглинання Росією за допомогою того, що Буданов називає "механізмом реагування на порушення". Іншими словами, це називають реальними гарантіями безпеки.

Переговори про мир в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, 21 грудня у Флориді завершилися триденні переговори високого рівня між делегаціями України та США із залученням європейських партнерів. Відомо, що узгоджувалися деталі "мирного плану" США, який наразі має 20 пунктів.

За оцінками ЗМІ, наразі Україна потребує гарантій безпеки, але вони значною мірою залежать від Росії. Тому Україна наполягає на схваленні гарантій безпеки американськими законодавцями.

Водночас у США публічно закликають Трампа посилити позиції України, оскільки спроби США нав'язати мир через поступки ліше заохотять російського диктатора. Зокрема, вважається, що Україні допомогли б винищувачі та далекобійна зброя.

Вас також можуть зацікавити новини: