Гарантії безпеки від США - єдиний життєздатний шлях до миру для України, хоч би як Європі хотілося думати інакше, адже європейські союзники Києва навіть не можуть розгорнути свої багатонаціональні сили без матеріально-технічної підтримки США. Проте все вказує на те, що реальна влада в цьому питанні перебуває в руках Росії, пише Politico.

Видання вказує, що, з огляду на провал Будапештського меморандуму, Володимиру Зеленському в нинішніх переговорах слід врахувати кілька важливих моментів.

Так, повідомляється, що президент України готовий відмовитися від прагнення України до членства в НАТО в обмін на надійні гарантії безпеки. Крім того, є надія, що ці гарантії включатимуть постачання крилатих ракет "Томагавк" із дальністю дії 1000 кілометрів. Це дозволило б Україні завдавати ударів по російських політичних і військових центрах, потенційно стримуючи Кремль від відновлення бойових дій.

При цьому Зеленський справедливо сподівається, що на відміну від Будапештського меморандуму, який був угодою, укладеною виконавчою владою, будь-яке нинішнє зобов'язання матиме юридично зобов'язуючу силу, вимагаючи ратифікації Палатою представників і Сенатом США та подальшого схвалення президентом.

Така формальна ратифікація поставить гарантії України на один рівень з іншими двосторонніми договорами США про безпеку з такими країнами, як Японія і Південна Корея.

"Таким чином, якщо формальна ратифікація розглядатиметься, Зеленський сподіватиметься, що це надасть Україні майбутні можливості впливати на Конгрес і забезпечить збереження сильної та єдиної підтримки", - зазначає Politico.

Сумнівний момент

Але навіть у цьому випадку існують ризики, підкреслює видання. Так, у літаку дорогою на саміт НАТО в Гаазі цього літа Трамп згадав, що "існує безліч визначень статті 5" - і він мав рацію. Стаття 5 допускає різні тлумачення і була навмисно сформульована таким чином, щоб запобігти автоматичному втягуванню США в третю велику війну на європейському континенті:

"Тому сумнівно, чи стали б США справді пропонувати гарантії, які могли б змусити їх безпосередньо втрутитися в ситуацію в Україні, особливо з огляду на те, що вони послідовно блокували шлях країни до вступу в НАТО з 2022 року і зробили пріоритетом уникнення прямої участі у війні".

Крім того, оскільки двосторонні контакти між США і Росією тривають паралельно з європейськими та українськими переговорами, позиція Путіна буде важлива, подобається це комусь чи ні, підкреслює видання.

Росія хоче набагато ширшої угоди зі США з питань європейської безпеки - що вона ясно продемонструвала своїм початковим 28-пунктним мирним планом. А оскільки Путін досі відмовляється поступатися у своїх максималістських вимогах, залишається неясним, на що погодиться Росія:

"Зрештою, незалежно від того, наскільки сильною Зеленський вважає гарантію безпеки з боку Америки, її міцність все одно може залежати від інтерпретації Путіна".

Мирні переговори - останні новини

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія і Україна повинні піти на компроміси, щоб закінчити війну. За його словами, завершення війни вимагатиме, щоб обидві сторони "в чомусь поступилися", і США з'ясовують, "на що готові піти обидві сторони".

Тим часом головний радник Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що запропоновані поправки до плану Вашингтона можуть продовжити конфлікт в Україні.

