Прем'єр-міністр Великої Британії та президент США обмінялися думками щодо війни в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив у неділю, 21 грудня, з президентом Дональдом Трампом зусилля, спрямовані на досягнення "справедливого і тривалого завершення" війни в Україні, повідомляє Reuters з посиланням на заяву офісу британського прем'єра після переговорів між офіційними особами у Флориді.

В повідомленні офісу йдеться, що Стармер та Трамп обмінялися роздумами про війну в Україні та обговорили роботу так званої "Коаліції бажаючих" - країн, які зобов'язалися підтримати Україну.

"Прем'єр-міністр поінформував про роботу Коаліції бажаючих підтримати будь-яку мирну угоду та забезпечити справедливе і тривале припинення воєнних дій", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Видання зазначає, що в суботу, 20 грудня, у Флориді делегація США зустрілася з представниками Росії задля проведення переговорів, спрямованих на "припинення конфлікту", оскільки адміністрація Трампа намагається домогтися угоди між обома сторонами.

Додається, що зустріч в Маямі відбулася після переговорів США з українськими та європейськими чиновниками щодо обговорень мирного плану, що проходили у п'ятницю, 19 грудня.

Велика Британія та заморожені російські активи: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання The Times зазначає, що більш ніж 8 млрд фунтів російських коштів заморожено у Британії. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер був одним з головних прихильників використання цих грошей як репарацій для Києва. Оскільки країна вже не входить до ЄС, вона може самостійно приймати рішення щодо використання заморожених російських активів. Як зазначає видання, тому Стармер перебуває під тиском своїх колег з ЄС, які вимагають, щоб Велика Британія внесла свій внесок у кредит для України.

Також ми писали, що видання Financial Times посилаючись на урядові джерела повідомило, що Лондон не буде в односторонньому порядку використовувати заморожені активи РФ для допомоги Києву. Вказується, що основною причиною є юридичні побоювання банків. Фінансисти стурбовані тим, що з боку Москви можуть бути позови, тоді як вони не мають гарантій від держави на випадок заходів у відповідь РФ. Проте уряд Британії має намір передати Україні 2,5 млрд фунтів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі" російського олігарха Романа Абрамовича. Окрім цього, Британія планує зосередитися на альтернативних варіантах фінансування.

Вас також можуть зацікавити новини: