Ті переговори, що відбувалися в травні-липні, насправді були тільки імітацією, аби надурити американців.

Мирні переговори між Україною та РФ, розпочаті у травні цього року в Стамбулі, наразі повністю зупинилися. Жодного прогресу на цьому шляху не досягнуто, заявив в інтерв’ю The Times перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця.

За його словами, під час трьох раундів переговорів у Стамбулі, що відбулися 16 травня, 2 червня та 23 липня, росіяни відкидали сам факт існування української нації і подавали свою агресію як війну між росіянами і росіянами.

Кислиця зауважив, що члени української делегації вирішили ігнорувати усі історичні лекції росіян і намагалися обговорити суть справи – шлях до миру. Але росіяни ухилялися від цього. Наприклад, росіяни запропонували створити робочі групи у WhatsApp, щоб самим фактом їх існування дурити американців: мовляв, робочий процес іде, нових санкцій не треба.

"Ви маєте викласти свої аргументи, а потім інша сторона також викладає свої. Потім ви намагаєтеся з’ясувати, де ж спільна основа? Що таке сіра зона? Де та група аргументів, які абсолютно неприйнятні? Ми так і не дійшли до цієї точки", – розповів Кислиця.

Переговори про мир можливі лише з Путіним

Оскільки мирні переговори завершилися без досягнення значного прогресу, їх тепер припинено. За словами Кислиці, з літа Україна зосередилася на тому, щоб домогтися більшого тиску на Росію від міжнародних партнерів України. Мета – змусити Путіна зустрітися із Зеленським, бо тільки в такому форматі можна буде вести реальні мирні переговори.

"Важливо розуміти, що в умовах диктатури не можна вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. Вони мають дуже жорсткий мандат і повинні захищати будь-які позиції, які їм надали. Крім того, люди контролювали один одного, а потім звітували один про одного, наскільки жорстко вони висловлювали їхню позицію", – розповів Кислиця, додавши, що в Росії такі стратегічні рішення ухвалює лише диктатор.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп не зміг завершити війну між Росією та Україною через неправильний підхід. Він намагався укласти угоду, що визнавала б частину територіальних здобутків РФ, але, на думку оглядачів, Трамп не розумів справжніх намірів Путіна, який прагне знищення незалежної України. Через це мирні переговори зазнали краху.

Аналітики зазначають, що Путін не змінить позицію навіть попри зростання санкцій та втрати на фронті. Трамп, імовірно, намагатиметься не стільки допомогти Києву перемогти, скільки відновити дипломатію, можливо, через глобальний мирний саміт. На думку експертів, війна навряд чи завершиться швидко, однак поступові дипломатичні кроки можуть створити умови для її врегулювання без знищення України.

