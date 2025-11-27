Кремль вважає 'розсудливого' Дрісколла заміною Келлогу, - NYT

Роль американської армії у мирному процесі різко зростає — і це може суттєво вплинути як на позицію Києва, так і на очікування Москви.

Адміністрація Дональда Трампа несподівано змінила конфігурацію своєї переговорної групи щодо врегулювання війни в Україні, відправивши до Києва міністра армії Дена Дрісколла. Кремль вважає його наступником Кіта Келлога, пише The New York Times.

Рішення відправити Дрісколла в Київ, за даними американських посадовців, частково пояснюється логістикою: високопоставлені представники армії й так планували поїздку до України. Однак, за кулісами – значно глибші політичні розрахунки.

За словами співрозмовників у Вашингтоні, адміністрація врахувала, що українські військові мають довгу історію співпраці саме з армією США, яка займалася їхнім навчанням задовго до початку повномасштабної війни. Саме тому Дрісколл, а не глава Пентагону Піт Гегсет чи голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, став головним учасником переговорів з українською стороною.

Дрісколл — прихильник швидкого врегулювання

За словами одного чинного та двох колишніх американських посадовців, між Дрісколлом та генералом Кейном існують суттєві розбіжності в оцінці перспектив України. Генерал Кейн поділяє точку зору спецпосланця Кіта Келлогга, який вважає, що Київ ще здатний переломити ситуацію на фронті.

Дрісколл же значно менш оптимістичний. Він переконаний, що українська армія перебуває на межі виснаження, і війну слід врегулювати якомога швидше — навіть якщо умови будуть більш сприятливими для Москви.

У Кремлі задоволені

У Росії поява Дрісколла у переговорах сприймається позитивно. За словами колишнього високопоставленого російського чиновника, він виглядає "розсудливим", на відміну від Келлогга, якого в Кремлі вважали занадто проукраїнським. Келлогг залишає свою посаду у січні.

Після зустрічей в Абу-Дабі президент Трамп у вівторок публічно заявив, що Дрісколл залишиться в переговорній команді:

"У надії завершити цей Мирний план я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, і водночас секретар армії Ден Дрісколл зустрінеться з українцями".

Скандал навколо Дрісколла - що відомо

Нагадаємо, видання NBC News писало, що міністр армії США Ден Дрісколл під час нещодавнього візиту до Києва зробив низку похмурих прогнозів щодо ситуації на фронті та наполягав на ухваленні початкової версії американського мирного плану.

За словами одного з джерел, після презентації мирного плану меседж Дрісколла був прямим: "По суті, повідомлення було таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду".

Втім, згодом державний секретар США Марко Рубіо різко відреагував на матеріал NBC News про те, що міністр армії США Ден Дрісколл нібито прогнозував Україні "неминучу поразку" у війні. За його словами, це фейкова новина.

