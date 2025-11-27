Президент країни-агресора вважає, що критикують Віткоффа за домовленості з Дмитрієвим ті, хто хоче "наживатися на війні".

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що він готовий воювати "до останнього українця". Про це він сказав на прес-конференції, повідомляють російські пропагандистські сайти.

"Хто там нападає на Віткоффа? Це представники іншої точки зору, які хочуть разом з українським істеблішментом красти гроші продовжувати бойові дії до останнього українця. Ну я вже публічно виступаючи сказав - в принципі ми до цього готові", - заявив Путін.

Також він сказав, що переговори за участю Росії в Абу-Дабі - це "інформаційний шум". А проект, який з'явився після переговорів України та країн Європи у Женеві, назвав "смішним".

"Злив" розмов Віткоффа з Ушаковим

Нагадаємо, що за інформацією, оприлюдненою Bloomberg, в телефонній розмові між радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та спецпосланником Трампа Стівом Віткоффом фактично став на сторону Росії у війні з Україною і давав поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" президенту США. Віткофф розповів представнику Путіна, що сказав президенту США, що нібито, на його думку, Росія завжди хотіла мирної угоди.

Яа писав британський ресурс The Guardian, не менш цікавим є сам факт витоку такої розмови та можливе джерело "зливу". Видання нагадало, що Bloomberg писало про два телефонні дзвінки: між Віткоффом і високопоставленим помічником Кремля Юрієм Ушаковим, а також між Ушаковим і Кирилом Дмитрієвим, який брав участь у переговорах з Білим домом.

Автор звернув увагу, що гучну статтю опублікували без підписів. Ймовірно, це було зроблено тому, що зазначення місця написання статті або імені автора могло б дати підказки щодо особи джерела.

