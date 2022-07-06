У Верховній Раді низка народних депутатів зареєструвала проект закону, яким пропонують внести зміни до низки законів, якими військовозобов'язаним забороняється залишати межі їхніх місць проживання без дозволу територіального центру комплектування.
У парламенті зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання в межах України.
Нардеп Дмитро Чорний на своїй сторінці в Facebook опублікував порівняльну таблицю до проекту закону.
У таблиці зазначено, що із законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим воєнного стану" пропонують виключити норми, які стосуються заборони на переміщення військовозобов'язаних.
Раніше УНІАН писав, що в Україні розробили порядок надання дозволів на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання. Деталі цієї законодавчої ініціативи розкрив адвокат ADER HABER Дмитро Воронцов.
Пізніше в Генштабі Збройних сил України повідомили, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у військкоматі.
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