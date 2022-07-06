Проект закону, яким пропонується скасувати заборону, чинну для військовозобов'язаних, вже зареєстрували в парламенті.

У Верховній Раді низка народних депутатів зареєструвала проект закону, яким пропонують внести зміни до низки законів, якими військовозобов'язаним забороняється залишати межі їхніх місць проживання без дозволу територіального центру комплектування.

У парламенті зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання в межах України.

Нардеп Дмитро Чорний на своїй сторінці в Facebook опублікував порівняльну таблицю до проекту закону.

У таблиці зазначено, що із законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим воєнного стану" пропонують виключити норми, які стосуються заборони на переміщення військовозобов'язаних.

Раніше УНІАН писав, що в Україні розробили порядок надання дозволів на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання. Деталі цієї законодавчої ініціативи розкрив адвокат ADER HABER Дмитро Воронцов.

Пізніше в Генштабі Збройних сил України повідомили, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у військкоматі.

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