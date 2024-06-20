Законопроєкт про демобілізацію вже скоро може з'явитися в парламенті, спрогнозував депутат.

Мобілізація в Україні триває, і скоро до Верховної Ради можуть внести проєкт закону про демобілізаційні заходи.

Таким прогнозом поділився нардеп і член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін у коментарі liga.net. Парламентарій не виключає, що законопроєкт про демобілізацію можуть внести в Ради до кінця літа.

Політик наголосив, що під час ухвалення законопроєкту про мобілізацію на прохання представників Генштабу Збройних сил України вилучили статтю, яка передбачала встановлення термінів служби в ЗСУ. Народний обранець додав, що тоді було заявлено, що Кабмін має впродовж пів року розробити окремий законопроєкт про демобілізацію.

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"Тому на появу проєкту цього документа слід очікувати в зазначений термін. Але це ми говоримо тільки про текст закону. У якому він буде вигляді і який час знадобиться для його обговорення та ухвалення - покаже час", - наголосив він.

Триває мобілізація 2024 - новини, які варто знати

В Україні новий закон про мобілізацію почав працювати 18 травня. У проєкті закону була передбачена норма про демобілізацію. Український воїн Олексій Тарасенко говорив, що через відсутність демобілізації "відчувається жорстока несправедливість щодо людей, які воюють два роки".

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз сказала, що проведення демобілізаційних заходів залежатиме від того, наскільки буде позитивною мобілізація. За словами нардепа, якщо протягом наступних трьох-чотирьох місяців буде така сама позитивна динаміка, як протягом травня-червня, то законопроєкт про демобілізацію можуть розглянути в жовтні.

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