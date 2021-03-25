Недавно в Україні ввели санкції проти Медведчука.

У четвер, 25 березня, під стінами Офісу генпрокурора відбувається акція протесту за участю Нацкорпусу.

Читайте такожУ родичів Медведчука й Козака проходять обшуки – ЗМІПро це повідомляє кореспондент УНІАН з місця події.

Зазначається, що активісти вимагають від генерального прокурора оприлюднити інформацію про слідчі дії щодо кума Путіна Віктора Медведчука.

Акція протесту під стінами Офісу генпрокурора: онлайн-трансляція

Санкції проти Медведчука: що відомо

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладалися на все майно й активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

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Автор: Ольга Робейко