У четвер, 25 березня, під стінами Офісу генпрокурора відбувається акція протесту за участю Нацкорпусу.
Читайте такожУ родичів Медведчука й Козака проходять обшуки – ЗМІПро це повідомляє кореспондент УНІАН з місця події.
Зазначається, що активісти вимагають від генерального прокурора оприлюднити інформацію про слідчі дії щодо кума Путіна Віктора Медведчука.
Акція протесту під стінами Офісу генпрокурора: онлайн-трансляція
Санкції проти Медведчука: що відомо
19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладалися на все майно й активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.
Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.
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