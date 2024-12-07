За словами Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб сторони дотримувалися закону щодо виборів у Європі.

Європейська комісія продовжить стежити за виконанням зобов'язань щодо захисту прав виборців у Румунії, народ цієї країни має право самостійно обирати свій шлях. Відповідну заяву у соцмережі Х оприлюднила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що провела телефонну розмову з нинішнім президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Вона наголосила, що Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб сторони дотримувалися своїх зобов'язань відповідно до закону про цифрові послуги щодо виборів у Європі.

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"Саме румунський народ має вирішувати, що є найкращим для його країни, вільної від іноземного втручання", - наголосила фон дер Ляєн.

Вибори президента Румунії 2024 - останні новини

В Румунії на виборах президента в першому турі переміг проросійський ультраправий політик Калін Георгеску. Втім, Конституційний суд країни скасував результати першого туру через втручання Росії та кібератаки. Тепер у країні мають призначити нові вибори.

Згодом чинний президент Румунії Клаус Йоганніс розповів, на скільки ще залишиться на посаді після скасування виборів. За його словами, івн залишить посаду, "коли новий президент складе присягу". Також Йоганніс запевнив, що не планує ставати прем’єр-міністром країни.

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