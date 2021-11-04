До сьогоднішнього дня в сесійній залі на тлі політичний пристрастей до непристойних жестів вдавалися безліч нардепів.

Народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту.

Зокрема він повернувся до президент і показав йому піднятий середній палець.

Однак Лерос не був першим, хто "прославився" таким чином. Час від часу у Верховній Раді і не тільки до таких жестів вдавалися й інші політики.

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич - депутатам

Зокрема, минулого року мер Миколаєва Олександр Сенкевич показав середній палець під час суперечки з одним з депутатів міськради. "Може, мені потрібно змінити мову, якою я в цей мікрофон віщаю? Може, потрібно змінити якусь манеру викладу? Може потрібно посадити біля себе сурдоперекладача?"- сказав Сенкевич, почавши показувати різні жести, в тому числі і середній палець.

Шевченко з малюнком середнього пальця в Раді

Також минулого року нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко, який брав участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському телебаченні, приніс у Раду зображення руки з піднятим середнім пальцем.

Пашинський - депутатам Ради

А в 2016 році тодішній нардеп від "Народного фронту", голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський показав середній палець, проте кому був адресований цей жест залишилося невідомим.

Олег Царьов - Олегу Ляшку

У 2014 році нардеп Олег Царьов під час виступу в Раді Олега Ляшка показав йому середній палець. Інцидент стався, коли Ляшко з трибуни заявив, що Царьов не має права перебувати в Раді і бути народним депутатом, оскільки він є "ставлеником Росії і прихильником сепаратизму".

Медяник - іншому депутату

У 2013 році тодішній нардеп від Партії регіонів Володимир Медяник показав середній палець своєму колезі з опозиції, коли той намагався записати на відео "кнопкодавство".

Каплієнко - депутатам з БЮТ

У 2012 році заступник голови депутатської групи "Реформи заради майбутнього" Володимир Каплієнко на засіданні Верховної Ради показав своїм колегам з БЮТ середній палець. Як пізніше пояснив нардеп, це сталося через те, що на його адресу з боку опонентів звучали образи. За словами Каплієнка, його жест означав наступне: "Шановні колеги, будь ласка, заткніться, не можна так говорити".

Балицький - фотографу Ганні Грабарській

Непристойні жести депутати показували і журналістам. Зокрема, у 2016 році нардеп Євген Балицький показав середній палець фотографу громадського руху "Чесно" Ганні Грабарській прямо в сесійній залі.

Також непристойним жестом свого часу відзначилася скандальна Надія Савченко. Будучи нардепом вона також піднімала середній палець у сесійній залі.

Чому середній палець став непристойним жестом

Відомий інтелектуал вдається до знайомого всім жесту, висловлюючи таким чином невдоволення висловлюваннями політика-пустобріха. Він демонструє середній палець і заявляє: "Ось це - великий демагог!"

Ця історія мала місце в Афінах у четвертому столітті до нашої ери: таким чином у викладі істориків пізнішої епохи філософ Діоген, не соромлячись у висловлюваннях, описав своє ставлення до оратора Демосфена.

Виходить, що середній палець, що виставляється вперед при решті пальців, притиснутих до долоні, є символом образи та приниження вже більше двох тисячоліть.

Стародавні римляни мали особливу назву для цього жесту: "digitus impudicus", тобто безсоромний, непристойний або образливий палець.

Історики продовжують сперечатися про походження цього жесту, але найпоширеніша легенда говорить про те, що вперше його застосували під час битви під Азенкуром у 1415 році.

Хоча середній палець історично й символізував фалос, він уже втратив своє первісне значення і більше не сприймається як щось непристойне, вважає Айра Роббінс, професор права Вашингтонського університету, який вивчав роль жесту в історії кримінальної юриспруденції.

"Це не вияв хтивого інтересу, - запевняє експерт. - Цей жест укоренився у повсякденному житті - як у нашій країні, так і в інших. Він означає дуже багато інших речей - протест, злість, хвилювання. Це вже не просто фалос", пише Бі-бі-сі.

Автор: Віолетта Орлова