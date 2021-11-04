Народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту.
Зокрема він повернувся до президент і показав йому піднятий середній палець.
Однак Лерос не був першим, хто "прославився" таким чином. Час від часу у Верховній Раді і не тільки до таких жестів вдавалися й інші політики.
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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич - депутатам
Зокрема, минулого року мер Миколаєва Олександр Сенкевич показав середній палець під час суперечки з одним з депутатів міськради. "Може, мені потрібно змінити мову, якою я в цей мікрофон віщаю? Може, потрібно змінити якусь манеру викладу? Може потрібно посадити біля себе сурдоперекладача?"- сказав Сенкевич, почавши показувати різні жести, в тому числі і середній палець.
Шевченко з малюнком середнього пальця в Раді
Також минулого року нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко, який брав участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському телебаченні, приніс у Раду зображення руки з піднятим середнім пальцем.
Пашинський - депутатам Ради
А в 2016 році тодішній нардеп від "Народного фронту", голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський показав середній палець, проте кому був адресований цей жест залишилося невідомим.
Олег Царьов - Олегу Ляшку
У 2014 році нардеп Олег Царьов під час виступу в Раді Олега Ляшка показав йому середній палець. Інцидент стався, коли Ляшко з трибуни заявив, що Царьов не має права перебувати в Раді і бути народним депутатом, оскільки він є "ставлеником Росії і прихильником сепаратизму".
Медяник - іншому депутату
У 2013 році тодішній нардеп від Партії регіонів Володимир Медяник показав середній палець своєму колезі з опозиції, коли той намагався записати на відео "кнопкодавство".
Каплієнко - депутатам з БЮТ
У 2012 році заступник голови депутатської групи "Реформи заради майбутнього" Володимир Каплієнко на засіданні Верховної Ради показав своїм колегам з БЮТ середній палець. Як пізніше пояснив нардеп, це сталося через те, що на його адресу з боку опонентів звучали образи. За словами Каплієнка, його жест означав наступне: "Шановні колеги, будь ласка, заткніться, не можна так говорити".
Балицький - фотографу Ганні Грабарській
Непристойні жести депутати показували і журналістам. Зокрема, у 2016 році нардеп Євген Балицький показав середній палець фотографу громадського руху "Чесно" Ганні Грабарській прямо в сесійній залі.
Також непристойним жестом свого часу відзначилася скандальна Надія Савченко. Будучи нардепом вона також піднімала середній палець у сесійній залі.
Чому середній палець став непристойним жестом
Відомий інтелектуал вдається до знайомого всім жесту, висловлюючи таким чином невдоволення висловлюваннями політика-пустобріха. Він демонструє середній палець і заявляє: "Ось це - великий демагог!"
Ця історія мала місце в Афінах у четвертому столітті до нашої ери: таким чином у викладі істориків пізнішої епохи філософ Діоген, не соромлячись у висловлюваннях, описав своє ставлення до оратора Демосфена.
Виходить, що середній палець, що виставляється вперед при решті пальців, притиснутих до долоні, є символом образи та приниження вже більше двох тисячоліть.
Стародавні римляни мали особливу назву для цього жесту: "digitus impudicus", тобто безсоромний, непристойний або образливий палець.
Історики продовжують сперечатися про походження цього жесту, але найпоширеніша легенда говорить про те, що вперше його застосували під час битви під Азенкуром у 1415 році.
Хоча середній палець історично й символізував фалос, він уже втратив своє первісне значення і більше не сприймається як щось непристойне, вважає Айра Роббінс, професор права Вашингтонського університету, який вивчав роль жесту в історії кримінальної юриспруденції.
"Це не вияв хтивого інтересу, - запевняє експерт. - Цей жест укоренився у повсякденному житті - як у нашій країні, так і в інших. Він означає дуже багато інших речей - протест, злість, хвилювання. Це вже не просто фалос", пише Бі-бі-сі.