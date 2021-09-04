США бачать свою ключову роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі і поверненні Криму.

Сполучені Штати Америки візьмуть участь у обговоренні питань щодо повернення тимчасово окупованих територій України.

Про це віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

Вона зазначила, що не може розголошувати деталі пропозицій, які звучали на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

"Можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі і поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже в найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з питань безпеки", - сказала вона.

Стефанішина розповіла, що США братимуть участь в обговоренні цих питань не тільки в "нормандському форматі", але й у більш широкому форматі, який буде включати США.

"США вже матеріалізують своє бачення їх ролі у врегулюванні конфлікту", - додала віце-прем'єр.

Візит Зеленського до США

1 вересня у Вашингтоні відбулась зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена. На ній Байден заявив про бажання відвідати Україну, сторони досягли низки домовленостей.

Новий пакет допомоги, про який президент США оголосив під час візиту Зеленського до Білого дому, включає ПТРК "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Також Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

За підсумками зустрічі двох президентів був опублікований повний текст спільної заяви України та США.

Автор: Олег Давигора