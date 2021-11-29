Політик назвав свій арешт "найбільшою ганьбою" та "класичною російською комбінацією".

Колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі виступив під час судового засідання у Тбілісі. Під час своєї промови політик наголосив, що "не визнає прокуратуру та грузинське правосуддя".

Відповідну заяву він зробив у понеділок, 29 листопада, під час судового засідання у Тбіліському міському суді.

"Я не визнаю прокуратуру та грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною наперед написаної комедії", - сказав Саакашвілі.

Крім того, політик окремо звернувся до українців.

Я хочу проінформувати вас про те, що щодо мене використовували тортури й нелюдську поведінку, але я тримаюся і також навчився цього в Україні. Я дуже вам вдячний!, - зазначив Саакашвілі.

Водночас політик зауважив, що повернувся у Грузію, залишивши високооплачувану та престижну посаду в Україні, через "шалену" любов до своєї країни.

Читайте такожЛікарі визначили у Саакашвілі симптоми психічного розладу"Я відклав усе убік, відмовився - принаймні тимчасово, - і приїхав. Я точно знав, що мене можуть вбити дорогою чи коли я приїду, як Звіада Гамсахурдію. Щоночі мені снилася Грузія - Батумі, Абхазія, стадіон у мене на подвір'ї, і відчуття, що ми все це втрачаємо, ставало дедалі нестерпнішим. Наш народ втрачає свою батьківщину", - зазначив він.

Саакашвілі також назвав свій арешт "найбільшою ганьбою" та "класичною російською комбінацією".

Як повідомляв УНІАН, Міхеілу Саакашвілі дозволили бути присутнім на сьогоднішньому судовому процесі у справі про події 7 листопада 2007 року. Біля будівлі суду мобілізували велику кількість правоохоронців. Відбулися сутички між прихильниками Саакашвілі та силовиками, які застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Арешт Саакашвілі у Грузії

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який є громадянином України, затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента заочно засуджено до 6 років позбавлення волі. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання він оголосив голодування.

10 листопада в Тбіліському міському суді відбулося засідання суду у справі про перевищення Саакашвілі владних повноважень. Засідання відбулося за відсутності обвинуваченого - влада не дозволила екс-президенту залишити тюремну лікарню, посилаючись на те, що це може спричинити масові заворушення.

19 листопада екс-президент Грузії погодився припинити голодування і перебуває у Горі у військовому госпіталі.

Автор: Марта Гичко