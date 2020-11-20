«Партія миру та розвитку» оголосила про позбавлення Нелі Штепи депутатського мандата. Процедуру розпочато в рамках вимог 38-ї статті Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

«Процедуру відзиву почати терміново в строгому порядку з вимогами Закону», - повідомляється в офіційній заяві партії.

Причиною такого рішення стала офіційна підтримка Штепою кандидата на посаду мера Слав'янська від ОПЗЖ Павла Придворова в розрізі з позицією керівників органів влади «Партії миру та розвитку».

У партії затверджують, що причина вчинку Штепи - забезпечена Придворовим посада у новому складі Славянської міської ради.

«Гірко і боляче спостерігати, як в черговий раз політик на догоду особистій вигоді зраджує своїх виборців і свою партію. Зараз мова йде про Нелю Штепу, яка поставила особисті інтереси вище, ніж інтереси свого міста і своїх виборців. Сьогодні ми побачили недостойний порядної та чесної людини вчинок», - йдеться в заяві партії.

Крім рішення про відкликання, Штепі оголосили сувору догану і виключили з лав партії.

Нагадаємо, що Неля Штепа була лідером списку «Партія миру і розвитку» на місцевих виборах у Слов'янській об'єднаній територіальній громаді. В результаті голосування, партію підтримали 13% виборців і вона отримала 5 депутатських мандатів.

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Автор: УНІАН