За його словами, Україна зможе досягти безпеки лише тоді, коли стане членом оборонного військового альянсу - такого як НАТО.

Німеччина не розділяє бачення України щодо вступу в НАТО. Зокрема, це повязано з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому військовому журналу loyal.

За його словами, Україна зможе досягти безпеки лише тоді, коли стане членом оборонного військового альянсу - такого як НАТО.

Читайте такожСтолтенберг підтвердив, що саміт відбудеться лише за участю країн-членів НАТО"На жаль, наші німецькі партнери не розділяють це бачення, бо вони побоюються, що в такий спосіб начебто зможуть спровокувати Путіна. Проте ця дилема є притягнутою за вуха. Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід’ємною складовою західної спільноти цінностей, до НАТО та Євросоюзу відповідає інтересам Німеччини", - заявив дипломат, передає РБК-Україна.

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Автор: Ірина Погоріла