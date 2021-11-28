Також голова МЗС назвав зневажливою пропозицію депутата німецького Бундестагу, щодо залучення України до розв'язання питання мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Деякі держави слідують російському наративу, відмовляючись постачати зброю Україні.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю виданню Zeit, коментуючи відмову Німеччини надавати Україні озброєння, передає DW.

"Німеччина не тільки вагалася, вона це категорично відкинула. На жаль, деякі держави слідують російському наративу про те, що Україну не треба озброювати, бо це нібито може спонукати нас завдати військового удару. Це повна нісенітниця. Ми ні на кого не нападали і не збираємось вирішувати проблеми на Донбасі військовим шляхом", - наголосив Кулеба.

Також Кулеба назвав зневажливою пропозицію депутата німецького Бундестагу, речника з зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільса Шміда щодо залучення України до вирішення питання мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

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"З гуманітарної точки зору ми з великим співчуттям ставимося до людей, які застрягли там і якими маніпулює білоруський уряд. Але те, як була представлена пропозиція, було просто неприпустимим. Німецький політик сказав в інтерв'ю: давайте просто усунемо нашу проблему подалі від нас, нехай Україна подбає про це. Те, як були сформульовані пропозиції - це не та зверхність, на яку ми заслуговуємо. Це також не та зарозумілість, яку ми б проявили щодо німецьких політиків. Тому ми не будемо розглядати такі неповажні пропозиції", - сказав Кулеба.

Голова МЗС також привітав укладення коаліційної угоди в Німеччині. "Ми дуже цінуємо той факт, що вона наголошує на територіальній цілісності та суверенітеті України та її європейській інтеграції", - сказав Кулеба.

За словами міністра, для України також є важливим чітке послання коаліційної угоди до Росії: необхідно припинити дестабілізуючу діяльність в Україні та знайти політичне рішення.

Водночас голова МЗС зазначив, що Україна хотіла б бачити сильнішу позицію щодо "геополітичних енергетичних проектів" у Європі.

"Тому ми працюватимемо з новим урядом Німеччини над усуненням загроз, які "Північний потік-2" становить не лише для безпеки України, а й для стабільності в усій Європі", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у червні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Німеччина не планує постачати Україні зброю, а робить ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). Так Маас відповів на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Німеччина не надала Україні жодної військової допомоги, хоча могла б це зробити.

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Автор: Олександр Топчій