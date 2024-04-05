У країні зазначили, що результат війни в Україні буде мати великий вплив на глобальну безпеку.

Нова Зеландія планує найближчим часом посилити співпрацю з партнерами по НАТО для того, аби підтримувати колективну безпеку. Також країна розраховує закінчити перемовини про угоду щодо партнерства з альянсом "найближчими місяцями". Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, передає Reuters.

"Нова Зеландія прагне працювати разом з партнерами по НАТО, щоб зробити свій внесок у колективну безпеку, наприклад, через нашу підтримку самооборони України", - наголосив він після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка пройшла 3-4 квітня у Брюсселі.

За словами Пітерса, результат війни в Україні буде мати великий вплив на глобальну безпеку, через що "Нова Зеландія має бути готовою зробити свій внесок".

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У виданні нагадали, що країна веде переговори з НАТО щодо нового типу партнерства, адже альянс переводить всі свої партнерські угоди на нову модель, що має назву "Індивідуальна програма партнерства".

"Ми очікуємо завершити це партнерство найближчими місяцями, узгодивши реальні сфери співпраці", - запевнив міністр.

Також в офісі Пітерса повідомили, що дипломат планує відвідати США на наступному тижні, де зустрінеться з державним секретарем країни Ентоні Блінкеном та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Там вони обговорять головні та регіональні виклики для безпеки.

Крім того, він буде виступати на Генеральній Асамблеї ООН, де висловить "глибоку стурбованість Нової Зеландії щодо ситуації в Газі".

Підтримка країн НАТО для України: останні новини

Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня повідомила, що її країна передасть Україні партію дронів на мільйон євро. За її словами, Латвія також підтримує чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України.

"Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші дрони вартістю загально на 1 мільйон євро. Дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам", - запевнила Евіка Сіліня.

Водночас посол Литви в Альянсі Дейвідас Матуліоніс заявив, що НАТО має шукати більше грошей для України.

"Ми, Литва, говоримо, що 100 мільярдів на п'ять років - це все ще не дуже багато, і що нам слід подумати про більшу суму і, можливо, включити те, що ми надаємо Україні на двосторонній основі. Дискусія розпочалася, і я сподіваюся, що ми перейдемо до конкретних рішень, які будуть більш зобов'язуючими, а не просто добровільними внесками", - зауважив він.

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