Нововведення в Україні запрацює з 1 січня 2023 року, вирішив уряд.

Кабінет міністрів надав повноваження Міністерству внутрішніх справ, міграційній та податковій службам засвідчувати офіційні документи для використання за кордоном.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, з 1 січня 2023 року розширюється перелік державних органів, які уповноважені на проставлення штампа "Апостиль" на офіційних документах, виданих органами України та призначених для використання на території іноземних держав, повідомляє МЗС.

Повноваження проставляти апостиль на документах у сфері своєї компетенції надаються Міністерству внутрішніх справ, Державній міграційній службі та Державній податковій службі. Водночас уточнюються типи документів, які продовжуватимуть засвідчувати апостилем Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції та Міністерства освіти і науки.

Нова процедура дозволить комплексно удосконалити офіційне засвідчення документів, що використовуватимуться за межами України, оптимізувати порядок надання фізичним і юридичним особам послуг у вказаній сфері, мінімізувати логістичні ускладнення, часові та фінансові витрати заявників, які зможуть оформити необхідні їм документи у профільних органах та одночасно отримати послугу з їх апостилювання.

Таким чином, з наступного року проставлення апостиля здійснюватиметься:

Міністерством внутрішніх справ України - на документах, що видаються МВС та його територіальними органами з надання сервісних послуг, крім документів, що стосуються сфери освіти і науки;

Міністерством освіти і науки України - на документах, виданих МОН, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом міністрів, їх територіальними органами, закладами освіти, підприємствами, установами і організаціями, які надають послуги у сфері освіти і науки або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг;

Міністерством юстиції України - на документах, що видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, органами виконання покарань та пробації, а також на документах, що оформляються нотаріусами;

Державною міграційною службою - на документах, що видаються ДМС, її територіальними органами та територіальними підрозділами, що стосуються сфери міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

Державною податковою службою України - на документах, що видаються ДПС та її територіальними органами;

Міністерством закордонних справ України - на всіх інших видах документів.

Раніше стало відомо, що з 23 травня в Україні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Довідка УНІАН. Апостиль проставляється відповідно до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року.

Положеннями Конвенції скасовано вимогу щодо обов’язкової дипломатичної або консульської легалізації документів для їх використання в інших державах, та передбачено застосування державами-членами спрощеної процедури офіційного засвідчення документів шляхом проставлення компетентними органами держави, в якій видано документ, спеціального штампу "Апостиль" (Apostille).

Проставлений на документах апостиль засвідчує справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичність відбитка печатки або штампу, якими скріплений документ.

Дія Конвенції поширюється на офіційні документи, які складені на території однієї держави та мають бути представлені на території іншої держави, крім документів, складених дипломатичними або консульськими агентами, та адміністративних документів, що безпосередньо стосуються комерційних або митних операцій.

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