Двоє людей з оточення Єрмака потрапили до наглядової ради "Укрнафти", але не коментують, як їх туди призначили.

Журналісти з'ясували, що у наглядовій раді ПАТ "Укрнафта" після примусового відчуження акцій з’явились представники команди керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Та й загалом люди з оточення керівника ОП обіймають дедалі більше держпосад.

Видання Bihus.Info нагадало, що 7 листопада 2022 року новий акціонер "Укрнафти" — Міноборони — повністю змінило склад наглядової ради підприємства.

"Серед них Роза Тапанова — юристка, обрана в "Укрнафту" від Міноборони. Але раніше юристкою вона працювала не в Міноборони, а в юрфірмі чинного очільника Офісу Президента", - йдеться у матеріалі видання.

Йдеться про юридичну компанію, створену Єрмаком наприкінці 1990-их, — ТОВ "Міжнародна правнича компанія". Та це ще не все: виявляється, Єрмак та Тапанова заснували однойменне адвокатське об’єднання як партнери.

Журналісти звернули увагу на той факт, що після приходу Єрмака в ОП Тапанова отримала багато держпосад: члена наглядової ради "Укрнафти", члена НР "Ощадбанку" й директорки Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Наразі редакція Bihus.Info не отримала відповіді на свій запит до Тапанової, як вона отримала такі посади.

Крім того, продовжили журналісти, до наглядової ради "Укрнафти" обрали й Андрія Готу. Він працює радником керівника ОП Андрія Єрмака. Та це не перша така висока посада: у вересні 2021-го його призначили членом наглядової ради "Центренерго".

Редакція Bihus.Info надіслала запит щодо цього призначення й Готі, він пообіцяв переглянути запитання й відповісти на них, поки що цього не зробив. Також журналістам вдалося поспілкуватися з Готою, він сказав:

"Я нікого не цікавив до цього моменту. І тут на тобі — "Укрнафта".

Bihus.Info додає, що сам Єрмак замість відповіді на запитання про ці та інші кадрові рішення пообіцяв передати запит редакції Ставці верховного головнокомандувача, яка не має стосунку до цих призначень.

Журналісти зазначають, що запит охоплював дуже різні призначення. І до Офісу генпрокурора, і до Міноборони, і до Ради з держпідтримки кінематографії, "Ощадбанку", Мін’юсту. А ще запит містив питання стосовно кримінального провадження щодо можливого заниження податків, в якому фігурує компанія, заснована Єрмаком.

Щодо запиту до Міноборони, йдеться про призначення заступником міністра Олексія Резнікова Дениса Шарапова. Він, як і Резніков, - давній знайомий та бізнес-партнер Єрмака, їх пов'язують три компанії та одне ГО.

Шарапова призначили керівником новоствореної Агенції оборонних закупівель, вона має займатися усіма закупівлями в Україні у сфері нацбезпеки й оборони.

І Шарапов, і Резніков запевнили, що Єрмак не має жодного стосунку до призначення першого в Міноборони.

Йдеться у розслідуванні й про призначення навесні 2021 року продюсера Артема Колюбаєва на посаду голови Ради з держпідтримки кінематографії. До приходу до влади його з Єрмаком поєднувала спільна компанія ТОВ "Ама віжн".

Також журналісти пов'язують призначення Андрія Костіна генпрокурором зі знайомством з Андрієм Єрмаком.

Очільник НБУ Андрій Пишний - теж старий знайомий Єрмака. Вони разом створили ГО "Відчуй", що займається допомогою людям із порушенням слуху.

Нагадаємо, 7 листопада у власність держави перейшли акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Це підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов. "Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України", – сказав він.

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