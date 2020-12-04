В обласній раді частина депутатів з ранку блокують трибуну. Сесія так і не почалася.

У сесійній залі Одеської обласної ради понад вісім годин тривають сутички між депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, перша сесія облради, яка мала розпочатися сьогодні об 11:00, досі не розпочалася.

Представники трьох політсил - "Опозиційної платформи - За життя", "Партії Шарія" і "За майбутнє" - блокують трибуну. Їх підтримують деякі депутати Одеської міськради, зокрема від "ОПЗЖ" - Лілія Леонідова, Богдан Гіганов, Віталій Саутенко і Віктор Баранський, а також депутати Верховної Ради - Тетяна Плачкова і Микола Скорик ("ОПЗЖ"), Анатолій Урбанський ("За майбутнє") і його брат - екс-депутат ВР Олександр Урбанський.

Також до облради прибули прихильники їхніх опонентів - політсил "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Довіряй справам".

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Між опонентами сталося кілька сутичок, в тому числі із застосуванням фізичної сили. У сесійній залі виламали двері, зламали кілька столів і стільців, жінка-депутат порвала якийсь список.

Дехто з присутніх збирався на столи, свистів, обливався водою.

Також присутні періодично скандують "Ганьба!", а також вимагають присутності голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького.

Як повідомив УНІАН один з депутатів, Гриневецький запропонував скасувати сесію і зібратися за кілька днів, коли Одеська обласна територіальна виборча комісія зареєструє 9 депутатів від "ОПЗЖ" і "За майбутнє". Саме це (незареєстровані депутати) стало причиною блокування трибуни - відсутність 9 людей не дозволяє учасникам протесту сформувати більшість.

Проте, ніхто не розходиться. Конфлікти тривають: одні намагаються провести сесію, інші їм заважають.

За твердженням представників "ОПТЗЖ", постраждала народний депутат Плачкова, і до облради прибули медики швидкої допомоги.

Місцеві вибори в Одесі: результати

10 листопада Одеська обласна ТВК оголосила результати виборів до Одеської облради, куди пройшли сім партій - "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Довіряй ділам", "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Батьківщина", "Партія Шарія".

За результатами голосування, "ОПЗЖ" отримала 24 мандати, "Слуга народу" - 16, "Довіряй ділам" - 11, "Європейська солідарність" - 10, "За майбутнє" - 10, "Батьківщина" - 7 і "Партія Шарія" - 6 місць.

Сьогодні, 4 грудня, кілька десятків депутатів новообраної Одеської обласної ради вийшли на трибуну і заблокували проведення сесії, яка має відбутися вперше після виборів, що пройшли 25 жовтня. Вони заявили, що ТВК не реєструє депутатів від партії "За майбутнє".

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Автор: Лариса Козова