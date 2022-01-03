Градинар побажав "миру" на тлі відео з Путіним.

Депутат Болградської райради Одеської області Віталій Градинар привітав місцевих мешканців на тлі відеоряду з російським президентом Володимиром Путіним.

Допис депутат розмістив у Facebook ще 31 грудня, проте розголос вчинок Градинара отримав тільки зараз.

"З прийдешнім, друзі! Усім нам миру і благополуччя", – побажав він.

Як видно з опублікованого фото, у новорічну ніч Градинар слухав відеозвернення глави країни-агресора.

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Раніше Градинар уже потрапляв у поле зору ЗМІ, постячи у соцмережах матеріали сепаратистських ресурсів.

Як писав УНІАН, член ОПЗЖ Ілля Кива оскандалився привітанням Путіна з днем народження, назвавши президента РФ "великим правителем". Тоді бійці ЗСУ "запросили" його на лінію зіткнення, щоби вітання передати особисто найманцям глави Кремля.

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