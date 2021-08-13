Як зазначив міністр закордонних справ, Україна та Литва завжди стоятимуть пліч-о-пліч, коли йдеться про захист державного кордону.

13 серпня у Литву прибула гуманітарна допомога від України. Вона допоможе у стримуванні потоку нелегальних мігрантів з Білорусі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter.

За словами політика, у Литви та України "один колючий дріт на двох", який допоможе їм захищати свої державні кордони.

"На виконання доручення президента, перша партія української допомоги прибула до Литви. Україна та Литва завжди стоятимуть пліч-о-пліч, коли йдеться про захист державного кордону. Ми вважаємо, що сьогодні у нас для цього один колючий дріт на двох", - написав Кулеба.

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Раніше УНІАН повідомляв, що вже названо дату нового засідання РНБО та відоме одно з його ймовірних питань.

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Автор: Поліна Кузенко