Нещодавно депутат від ОПЗЖ примудрився привітати президента РФ з днем народження.

Одіозний проросійський політик і нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива спробував пояснити своє нещодавнє привітання президента РФ Володимира Путіна з днем народження.

Це сталося в ефірі телеканалу "Україна 24" напередодні ввечері.

Відповідаючи на запитання ведучої, Кива заявив, що "привітав лідера сусідньої держави як чоловіка, до якого він відчуває повагу".

"Я вважаю, що ця людина записана в історію як світовий правитель, який на сьогоднішній день диктує світу свої правила. І це може викликати повагу", - заявив депутат. І додав, що РФ - "економічний партнер України".

Кива також заявив, що"наступного року Путіна вітатиме вся Верховна Рада". Він стверджує, що його колеги по фракції ОПЗЖ не заперечували проти таких заяв на адресу Росії та Путіна.

7 жовтня Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу". Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін "повернув своїй країні колишню велич і повагу у всьому світі".

Витівка Киви надзвичайно обурила військовослужбовців ЗСУ, які щодня ризикують життями на Донбасі. Вказавши Киві на те, що він "перейшов межу", вони назвали його "наркоманською твариною" і попросили військових на мирній території України, при зустрічі плюнути політику в обличчя. Також вони покликали його на фронт.

Після Кива відреагував на запрошення бійців ЗСУ приїхати на Донбас і "побачитися" з росіянами.

Автор: Віолетта Орлова