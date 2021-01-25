Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив намір української влади запросити Російську Федерацію долучитися до Кримської платформи з деокупації півострова.
Про це він сказав у інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".
"Ми плануємо одне запрошення надіслати - це буде запрошення Російській Федерації приєднатися до Кримської платформи і вступити в переговори щодо деокупації Криму", - сказав Кулеба.
Водночас глава МЗС України заявляє, що в нього немає ілюзій щодо відповіді РФ на українське запрошення.
"Вона буде негативною, але таке запрошення ми надішлемо", - заявив міністр.
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Кримська платформа: що відомо
- 23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.
- У грудні Зеленський повідомив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці.
- Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.
- Саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.
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