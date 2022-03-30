Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вважає за необхідне розширити список російських товарів, що експортуються за кордон за рубль..
Про це він написав у Telegram.
"Більш того, буде правильним там, де нашій країні вигідно, розширити список експортованих за рублі товарів: добрива, зерно, масло, нафта, вугілля, метали, ліс і т.п.", - написав він.
За його словами, у європейських держав "є всі ринкові можливості розраховуватися в рублях".
Росія вимагає оплату рублями за паливо: що варто знати
Раніше президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.
Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.
Ряд країн відмовилися виконувати цю вимогу. Так, австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.
Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки "контрактом не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім Євро".
А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще лаконічніше:"у Європі не платитиме рублями за газ ніхто".
Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами. Країни Європейського Союзу також не будуть оплачувати російський газ в рублях.