У європейських держав "є всі ринкові можливості розраховуватися в рублях", говорить спікер Держдуми.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вважає за необхідне розширити список російських товарів, що експортуються за кордон за рубль..

Про це він написав у Telegram.

"Більш того, буде правильним там, де нашій країні вигідно, розширити список експортованих за рублі товарів: добрива, зерно, масло, нафта, вугілля, метали, ліс і т.п.", - написав він.

За його словами, у європейських держав "є всі ринкові можливості розраховуватися в рублях".

Росія вимагає оплату рублями за паливо: що варто знати

Раніше президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Ряд країн відмовилися виконувати цю вимогу. Так, австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки "контрактом не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім Євро".

А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще лаконічніше:"у Європі не платитиме рублями за газ ніхто".

Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами. Країни Європейського Союзу також не будуть оплачувати російський газ в рублях.

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