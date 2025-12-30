Зеленський назвав умову для виведення українських військ із Донбасу

Зеленський пояснив, що Україна не може просто відмовитися від своїх територій.

Суперечка щодо окупованих територій в Україні, як і раніше, залишається каменем спотикання в переговорах між Києвом і Москвою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто відмовитися від цих територій, і пояснив, який компромісний варіант можливий щодо Донецької та Луганської областей. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Так, український президент пояснив, що стосовно проблеми окупованих територій "справа не в референдумі, не в парламенті і не в президенті".

"Ми не можемо просто звідти піти - це виходить за рамки нашого законодавства. Ми не можемо просто відмовитися від своїх територій. І справа не тільки в законі. Там живуть люди - близько 300 тисяч осіб. Ми не можемо просто втратити цих людей. Ми не можемо піти, тому що там були поранені сотні тисяч і загинули десятки тисяч. Крім того, там перебуває наша армія", - сказав він.

При цьому Зеленський сказав, що реальним компромісом може стати створення вільної економічної зони з особливими правилами:

"Йдеться не тільки про право, а й про реальність на землі. Тому ми запропонували, як я вважаю, компроміс: створення вільної економічної зони. Якщо ми відходимо на кілька кілометрів, то Росія повинна зробити дзеркальні кроки і також відвести сили на кілька кілометрів. У такій вільній економічній зоні діятимуть особливі правила".

Зеленський підкреслив, що Україна піде на таке рішення, тільки якщо українські виборці схвалять це на референдумі.

"Якщо буде ухвалено рішення про створення подібної економічної зони, то референдум стане способом або затвердити його, або відхилити", - сказав він.

Питання окупованих територій

Раніше Зеленський заявив, що українці прагнуть справедливого миру. Хоча 87% українських громадян виступають за мир, водночас 85% не підтримують виведення Сил оборони з Донбасу.

Водночас Росія наполягає на виведенні українських військ з Донецької та Луганської областей, називаючи це необхідною умовою для припинення бойових дій.

