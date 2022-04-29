Михайло Подоляк зазначив, що переговорний процес сповільнився.

Переговори між Україною та Російською Федерацією сповільнилися. Причина полягає в тому, що Київ отримав докази звірств російських військових біля столиці, а РФ почала активні бойових дій на сході України.

Про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода"

"Певною мірою можна говорити, що переговорний процес йде повільніше. Тому що після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі військові злочини Російської Федерації в Київській області: в цілому ряді наших міст та селищ. Це - перше, що суттєво вплинуло на емоційний фон", - зазначив радник глави ОПУ.

За його словами, другою причиною є активні бойові дії на сході України.

"Друга складова - у Російської Федерації (хто б що не говорив) ще достатньо ресурсів, щоб проводити активні бойові дії на сході країни. І вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовжували боятися", - пояснив Подоляк.

При цьому він вважає, що поки ще є шанси на проведення спецраунду переговорів для звільнення людей та українських військових, які заблоковані в Маріуполі на заводі "Азовсталь".

"Для нас принципово було б забрати людей наших: не тільки цивільних, а й військових, які сьогодні є символом незламності України. Російська Федерація націлена на максимальне знищення Маріуполя в цілому... На жаль, Російська Федерація поки все це (пропозиції щодо звільнення цивільних і військових в місті – ред.) ігнорує, тому що росіяни сьогодні репутаційно все втрачають. Тому їм, в принципі, я так розумію, немає різниці: чи вб'ють вони тисячу цивільних або 10 тисяч", - підсумував радник глави офісу президента.

Українсько-російські переговори в Туреччині

29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Після звірств російських військових у Бучі процес зупинився. Втім, навіть попри це, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не має іншого виходу, окрім як сісти за стіл переговорів з Путіним.

12 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори з українською делегацією повернулися в глухий кут після "провокацій" в Бучі. Пізніше глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія спростував заяви росіян про те, що Україна нібито відмовилася від Стамбульського Комюніке і змінила свою позицію.

24 квітня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що українська та російська сторона працюють над спільною декларацією. Водночас дипломат вказав, що остаточне рішення за президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

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