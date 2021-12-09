Розмова президентів відбудеться ввечері четверга.

Перемовини президента України Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом заплановані на вечір четверга, 9 грудня.

Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожКремль анонсував нові переговори Путіна та Байдена"Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни", - зазначив він.

Никифоров уточнив, що перед тим президент України матиме онлайн-виступ на саміті за демократію.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна за допомогою закритого каналу відеозв'язку. Байден попередив президента Російської Федерації про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони узгодили позиції перед розмовою президентів Байдена та Путіна.

Раніше анонсували, що після переговорів із Путіним Байден має провести телефонну розмову з президентом Зеленським. Датою перемовин було призначено 9 грудня.

У вересні відбулася особиста зустріч Зеленського та Байдена. Вона тривала понад дві години.

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Автори: Антоніна Доломанжи, Анастасія Печенюк