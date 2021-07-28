На яхті "Катіна" є все, чого тільки можна побажати: сауна, басейн тренажерний зал, ліфт і два бари.

Колишнього президента України Петра Порошенка разом з його родиною застали на відпочинку у Хорватії. Політик проводить час на розкішній яхті "Катіна", вартість оренди якої складає майже 2 мільйони гривень за день.

Про це з посиланням на Telegram-канал "Карточний офіс" повідомляє ТСН.

Порошенко та його родина орендували розкішну трипалубну яхту "Катіна". Тут є все, чого тільки можна побажати: сауна, басейн тренажерний зал, ліфт і два бари. Команда складається із п’ятнадцяти матросів.

Політика застали на дуже дорогому відпочинку під час того, як він гуляв на верхній палубі 60-метрового корабля.

Читайте такожЗеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ та командувачів Десантно-штурмових військ і ООСОренда цієї яхти у високий сезон коштує майже 350 тисяч євро на тиждень, повідомляє ТСН. Відповідно за курсом НБУ - це 11 мільйонів гривень за сім днів, або майже 2 мільйони на добу.

Прес-служба Порошенка вже прокоментувала ситуацію. Інформацію про вартість, терміни та інші подробиці відпочинку там назвали фейком. Більш того, представники колишньго президента звернулися до ОП Зеленського. Вони просять припинити стеження за Порошенком, натомість відзвітувати про те, де і скільки відпочивав сам Зеленський за останні два роки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що секретар РНБО назвав умову для запровадження санкцій проти Порошенка. Під розслідування може потрапити діяльністьь політика з Медведчуком.

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Автор: Іван Бойко