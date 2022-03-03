За словами фахівців, пошкодження трубопроводу було незначне.

"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля вокзалу: всі споживачі з опаленням і гарячим водопостачанням.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"Аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" сьогодні, як і обіцяли, ліквідували пошкодження, що сталося вчора в результаті вибуху біля Центрального залізничного вокзалу", - йдеться в повідомленні.

За словами фахівців, пошкодження трубопроводу було незначне.

"Зараз всі підприємства критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі", - зазначили в КМДА.

Вибух в районі вокзалу:

2 березня 2022 року українські ППО збили російську ракету, які окупанти свідомо запустили в район залізничного вокзалу - місце великого скупчення людей.

Війна проти України: