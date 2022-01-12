Кабінет Міністрів зобов'язав міністрів погоджувати ділові поїздки.

Уряд прийняв постанову "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. № 698".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийнято під час засідання уряду.

Читайте такожШмигаль сказав, чи буде новий локдаун в УкраїніДокументом передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів.

"Проектом акта передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Раніше президент України Володимир Зеленський визначив, хто може виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України.

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