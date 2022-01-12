Прем'єр тепер погоджуватиме відрядження міністрів / фото УНІАН
Уряд прийняв постанову "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. № 698".
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийнято під час засідання уряду.
Читайте такожШмигаль сказав, чи буде новий локдаун в УкраїніДокументом передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів.
"Проектом акта передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів", - йдеться у пояснювальній записці до документу.
Раніше президент України Володимир Зеленський визначив, хто може виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України.