Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив упевненість в тому, що Україна переможе у війні з Росією.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну завершило цілу епоху.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Yle.

"Напад Росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність і наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни, а напад на Україну, як це не сумно, відкрив нову сторінку", — заявив Джонсон.

На спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо Джонсон підтвердив, що Великобританія готова підтримати країну в разі нападу РФ.

Джонсон і його позиція:

9 травня 2022 року прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив упевненість в тому, що Україна переможе у війні з Росією. Глава британського уряду зазначив, що українці продемонстрували всьому світу, що ніщо не може перемогти народ, який вирішив бути вільним.

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