Президенту Національної академії аграрних наук повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За хабар у вигляді автомобіля очільник НААН мав включити кандидата до списку претендентів на заміщення вакансій академіків та представити матеріали на розгляд Президії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

​"Цікаво, що це вже не перше повідомлення про підозру президентові НААН. Рік тому посадовець підозрювався у втручанні в діяльність працівника державної виконавчої служби. Втім, вже за кілька місяців прокурор прийняв рішення про закриття цього кримінального провадження, навіть не дочекавшись висновків експертизи", - розповіла вона.

Генпрокурор зазначила, що 2 грудня 2020 року ця постанова про закриття скасована її заступником, наразі планується таки завершити слідство за цим фактом.

Крім того, продовжила вона, фігурував президент НААН і серед п’яти підозрюваних у заволодінні у 2013-2014 роках шляхом зловживання службовим становищем 138 ділянками цінної землі на Київщині вартістю понад 42,5 млн грн, а також замаху на заволодіння ще 6 такими земельними ділянками.

Однак, нагадала Венедіктова, у травні 2020 року керівник САП закрив кримінальне провадження стосовно цих п’яти підозрюваних.

"Це рішення набуло надзвичайного резонансу, особливо зважаючи на звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та управління об’єктами державної власності", - розповіла керівник Офісу генпрокурора.Читайте такожГенпрокурор Венедіктова відзвітувала про боротьбу з корупційними злочинами (інфографіка)

У серпні Офіс генпрокурора за фактами, виявленими Рахунковою палатою, розпочав кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем посадовцями НААН.

За результатами аудиту, заявила Венедіктова, до Державного земельного кадастру внесені відомості лише про 320 тис. га - 69% із 465 тис. га землі, які перебували в постійному користуванні Національної академії аграрних наук України.

"А врожайність основних культур на державних підприємствах НААН значно нижча, ніж у середньому в Україні. Через це було недоотримано чистий дохід від реалізації продукції: у 2018 році майже 1,5 млрд грн та 1,3 млрд грн у 2019 році. При цьому під час реалізації врожаїв також не враховувалась ситуація на ринку, що спричинило недоотримання ще 883 млн грн виручки", - додала генпрокурор.

Вона наголосила, що Національна академія аграрних наук – один із рекордсменів за кількістю проваджень щодо її діяльності.

"Зараз органи прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у 110 кримінальних провадженнях за фактами неправомірного використання майна, наданого НААН. У 10 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 13 особам, до суду скеровано 7 обвинувальних актів. Бореться прокуратура за втрачені академією 5 тисяч га землі й заходами представництва – наразі пред’явлено 57 позовів", - підсумувала Венедіктова.

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Автор: УНІАН