Екс-суддя стверджує, що його нібито підставили.

Колишній київський суддя Микола Чаус, свідчення якого можуть стати основою кримінальних справ проти екс-чиновників, розповів у суді про своє ймовірне викрадення.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні" з посиланням на власні джерела. Саме засідання проходило в закритому режимі. У підсумку Чауса відправили під домашній арешт на два місяці, зобов'язавши носити електронний браслет.

За інформацією джерел, Чаус під час засідання повідомив, що перед викраденням його пригостили жуйкою, яка нібито містить хімічні речовини. Після них Чаус, як стверджує сам, не усвідомлював своїх дій.

"Але додали, що вірити цьому немає підстав. А в цілому Чаус каже, що його підставили", - повідомляють джерела видання.

Зникнення і повернення Чауса - деталі

31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення та позбавлення волі. У зв'язку з цим відносно Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки".

Водночас низка ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку".

Своєю чергою НАБУ наполягало на передачі їм Чауса, обвинуваченого в корупції.

Увечері 3 серпня НАБУ затримало Чауса в клініці "Феофанія". Через добу суд відправив його під домашній арешт на 60 днів.

Справа проти Чауса - довідка УНІАН

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тисяч доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався в Молдові.

Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при Президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

Автор: Юрій Годован