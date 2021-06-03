За словами голови ДПСУ, на сьогодні обстановка на кордоні з Білоруссю стабільна.

Державна прикордонна служба України посилює технічні та інженерні можливості з метою охорони державного кордону з Білоруссю.

Про це голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко сказав під час робочої поїздки на кордон з Республікою Білорусь.

"Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, в тому числі і меж зони відчуження. І хоч на сьогодні обстановка на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз", - зазначив Дейнеко.

Він перевірив, як вже впроваджені заходи з посилення цієї ділянки та визначив подальші завдання для нарощення системи охорони кордону.

Крім того, Дейнеко на патрульному вертольоті Н125 промоніторив кордон на ділянці Житомирського прикордонного загону. Також він перевірив, як здійснюється охорона "зеленої" ділянки держрубежу та проходять роботи з позначення кордону на місцевості.

Читайте такожУ ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю і Росією

Він додав, що Держприкордонслужба враховує всю інформацію, що може вплинути на охорону кордону і максимально залучає всі необхідні ресурси.

У ході роботи голова ДПСУ також перевірив використання прикордонниками в охороні кордону безпілотних авіаційних комплексів та патрульних катерів на річковій ділянці. Крім того, він проінспектував стан охорони кордону в межах зони відчуження на ділянці відділу "Іванків".

Раніше, 1 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про небезпечну ситуацію в Білорусі та потенційну військову загрозу з цього напрямку.

Ситуація на кордонах з Україною

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня в Місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021", які заплановані на вересень цього, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Віталій Саєнко