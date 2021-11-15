Указ глави РФ суперечить букві та духу Мінських домовленостей, зазначив очільник українського МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує від Франції та Німеччини засудження нового указу президента Російської Федерації Володимира Путіна, яким передбачена подальша економічна інтеграція окупованих територій Донбасу до складу Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав журналістам у Брюсселі після зустрічі з главами МЗС Франції та Німеччини.

"Я також поінформував німецького та французького колег про указ президента Путіна, який вийшов буквально сьогодні і по суті говорить про подальшу економічну інтеграцію окремих районів Луганської і Донецької областей – тимчасово окупованих територій України – з економікою Російської Федерації. І ми чекаємо на засудження цього указу, тому що він явно суперечить літері та духу Мінських домовленостей", – підкреслив Кулеба.

Читайте такожОчільник МЗС України пояснивши, чому ЄС не варто йти на поступки РосіїЯк повідомило російське агентство ТАСС, Путін сьогодні підписав указ про "надання гуманітарної підтримки" населенню окупованих Росією окремих районів у Донецькій і Луганській областях. Зокрема, Путін доручив уряду РФ у місячний термін вжити низку заходів, що пом'якшують умови допуску на російський ринок товарів з ОРДЛО. Йдеться, зокрема, про допуск таких товарів до держзакупівель нарівні з російськими.

Крім того, уряду РФ також у місячний термін доручено забезпечити визнання в Росії дійсними сертифікатів про походження товарів, що видаються організаціями, які фактично діють на окупованій Росією території Донбасу.

Нагадаємо, у 2014 році російська сторона почала розгойдувати ситуацію на Донбасі й підтримала бойовиків, які потім захопили частину сходу України та створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Бойовики не раз заявляли про те, що бачать псевдореспубліки у складі Росії.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Віталій Саєнко