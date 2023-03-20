Його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського із фракції "Європейська солідарність".

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram. Він зазначив, що це рішення підтримало 307 народних депутатів

"Генерал-лейтенант повертається на військову службу – його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Це була честь працювати разом з такою людиною в парламенті. Впевнений, що досвід генерала Забродського дозволить нашому війську примножити успіхи", - написав Гончаренко.

Забродський йде з Ради: що відомо

17 березня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Михайла Забродського.

В ньому передбачено припинити достроково повноваження Забродського, обраного за списком партії "Європейська солідарність", у зв'язку з поданою ним заявою.

В заяві, яка датована 10 березня, Забродський не вказав причину складення депутатських повноважень.

Народний депутат України Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") повідомив у Telegram, що генерал Забродський "вже давно допомагає Генеральному штабу і особисто головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному".

Довідка УНІАН. Під час Антитерористичної операції на сході України в 2014 році 95-та аеромобільна бригада під командуванням Забродського виконувала завдання з блокування міст Слов'янськ та Краматорськ, захопила та утримувала важливий опорний пункт - гору Карачун.

В березні 2015 року був він призначений командувачем Високомобільних десантних військ України.

В листопаді 2017 року тодішній президент України Петро Порошенко призначив Забродського новим командувачем сил Антитерористичної операції (АТО).

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