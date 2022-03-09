Рішення ухвалили через агресію РФ проти України.

Рада Європейської організації з ядерних досліджень припиняє співпрацю з Росією.

Як повідомляє Відділ преси та інформації Міністерства освіти та науки України, 8 березня Рада Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) ухвалила рішення щодо припинення співпраці з Російською Федерацією та її установами, а також скасування статусу спостерігача для РФ.

Організація CERN була заснована після Другої світової війни та мала на меті об'єднати нації для розвитку науки в області мирного атома.

Повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України суперечить цінностям організації, тому 23 держави-члени CERN рішуче засудили дії РФ і висловили співчуття з приводу загиблих людей і гуманітарних наслідків від нелюдських дій агресора. Також було засуджено залучення Білорусі до агресії проти України.

Оскільки Україна є асоційованим членом CERN, а українські вчені беруть активну участь у багатьох експериментах і діяльності лабораторії, Рада прийняла рішення про підтримку та заохочення їх ініціатив у галузі фізики високих енергій.

Війна проти України: